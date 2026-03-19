Источник назвал дату суда по делу обвиненного в домогательствах тренера

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Судебное заседание по делу тренера по фигурному катанию Константина Медовикова пройдет в Новосибирске 25 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Медовиков был отправлен под домашний арест до 30 марта.
"Судебное заседание состоится 25 марта, на нем Медовикову будет избрана новая мера пресечения", - сообщил источник.
В мае 2025 года РИА Новости стало известно, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Ранее мать 12-летней новосибирской фигуристки заявила РИА Новости, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. В то же время представитель родительского комитета учеников Центра зимних видов спорта в Новосибирске Лолита Белова в разговоре с РИА Новости встала на защиту тренера, заявив, что его оговорили.