Источник назвал дату суда по делу обвиненного в домогательствах тренера

НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Судебное заседание по делу тренера по фигурному катанию Константина Медовикова пройдет в Новосибирске 25 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее Медовиков был отправлен под домашний арест до 30 марта.

"Судебное заседание состоится 25 марта, на нем Медовикову будет избрана новая мера пресечения", - сообщил источник.

В мае 2025 года РИА Новости стало известно, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).