13:07 19.03.2026
Возвращение российских гимнасток усилит конкуренцию на КМ, считает тренер
Спорт, Россия, Узбекистан, Спортивный арбитражный суд (CAS), Художественная гимнастика
Возвращение российских гимнасток усилит конкуренцию на КМ, считает тренер

Тренер Филиппова: возвращение российских гимнасток усилит конкуренцию на КМ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХудожественная гимнастика. Кубок России 2025
Художественная гимнастика. Кубок России 2025. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 мар – РИА Новости. Возвращение российских спортсменок на этапы Кубка мира по художественной гимнастике усилит конкуренцию на соревнованиях, заявила РИА Новости тренер сборной Узбекистана Майя Филиппова.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Безусловно, это усиливает конкуренцию, но это ни в коем разе не пугает и не расстраивает, потому что на протяжении всего этого времени мы контактировали (с гимнастками из России)", - сказала Филиппова, отвечая на вопрос о возможном возвращении гимнасток из РФ на этапы КМ.
Тренер отметила, что гимнастки из Узбекистана и России всегда могут созвониться друг с другом или "обменяться информацией по новым правилам или по каким-то изменениям в мире". "Поэтому мы в очень дружеских отношениях находимся со спортсменками из России", - добавила Филиппова.
В марте 2025-го Федерация гимнастики России (ФГР) подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по некоторым из них пришли отказы. 5 апреля все российские гимнасты из-за этого отказались выступать в нейтральном статусе. Причиной такого решения назывались "многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG". В апреле 2025 года ФГР обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения по некоторым спортсменам.
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
Российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Баку
7 марта, 13:32
 
