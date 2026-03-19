Возвращение российских гимнасток усилит конкуренцию на КМ, считает тренер

ТАШКЕНТ, 19 мар – РИА Новости. Возвращение российских спортсменок на этапы Кубка мира по художественной гимнастике усилит конкуренцию на соревнованиях, заявила РИА Новости тренер сборной Узбекистана Майя Филиппова.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.