20:21 19.03.2026
НАТО стали сговорчивее после критики от США, заявил Трамп
2026-03-19T20:21:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО начали вести себя значительно сговорчивее после критики Штатов по вопросу поддержки в операции против Ирана.
В понедельник Трамп заявил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
"А что касается НАТО, они не хотят помогать нам защищать (Ормузский -ред.) пролив, хотя именно им это и нужно. Но теперь они ведут себя гораздо сговорчивее, потому что видят мой настрой", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
