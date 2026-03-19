НАТО стали сговорчивее после критики от США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО начали вести себя значительно сговорчивее после критики Штатов по вопросу поддержки в операции против Ирана.
"А что касается НАТО, они не хотят помогать нам защищать (Ормузский -ред.) пролив, хотя именно им это и нужно. Но теперь они ведут себя гораздо сговорчивее, потому что видят мой настрой", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.