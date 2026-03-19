Товарооборот Татарстана и Китая составил $3,3 млрд в 2025 году

КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2025 года составил 3,3 миллиарда долларов, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в рамках рабочей поездки в КНР в четверг принял участие в деловом форуме "Татарстан – Хубэй". Также в ходе поездки он встретился с руководителями провинций Хубэй и Аньхой, посетил ряд предприятий автопрома и IT-сектора.

"По итогам прошлого года наблюдаем рост товарооборота Татарстана и Китая. Он составил 3,3 миллиарда долларов", - цитирует слова Минниханова на форуме пресс-служба главы Татарстана.

По информации Минниханова, в настоящее время сотрудничество осуществляется в нефтехимии, машиностроении и автомобилестроении, информатизации и высоких технологиях, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях. "С рядом китайских провинций, в том числе с провинцией Хубэй, мы работаем в рамках совета сотрудничества в формате Волга-Янцзы", - отметил он.

Глава Татарстана акцентировал внимание китайских партнеров на то, что университеты и исследовательские центры республики имеют высокие рейтинги, индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры входят в число наиболее эффективных в России, Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Одной из перспективных площадок для развития сотрудничества между Китаем и Россией он назвал проходящий в Казани международный форум "Ростки" и пригласил китайские делегации к участию.

В ходе встречи с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем Минниханов отметил, что в последние годы КНР стала ключевым иностранным инвестором в экономику Татарстана. Доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций в республику в прошлом году превысила 62%. По его словам, Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР от машиностроения до высоких технологий в IT-сфере и энергетике.