"Т-Технологии": капитал в будущем не будет определяющим в конкуренции
"Т-Технологии": капитал в будущем не будет определяющим в конкуренции - РИА Новости, 19.03.2026
"Т-Технологии": капитал в будущем не будет определяющим в конкуренции
Будущее компаний будет зависеть не столько от объёма капитала, сколько от качества данных, мощности вычислений, уровня клиентского опыта и умения находить... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T21:35:00+03:00
2026-03-19T21:35:00+03:00
2026-03-19T21:35:00+03:00
https://ria.ru/20260319/sinergiya-2081764390.html
экономика, яндекс, интеррос, тинькофф. кредитные системы, станислав близнюк
Экономика, Яндекс, Интеррос, Тинькофф. Кредитные Системы, Станислав Близнюк
"Т-Технологии": капитал в будущем не будет определяющим в конкуренции
Станислав Близнюк: капитал в экономике не будет определяющим в конкуренции
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Будущее компаний будет зависеть не столько от объёма капитала, сколько от качества данных, мощности вычислений, уровня клиентского опыта и умения находить синергию между продуктами и потребностями клиентов, об этом заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк во время конференц-колла с инвесторами и аналитиками.
"Мы считаем, что в будущем на вершине будет не тот, у кого больше капитала, а тот, у кого лучшие данные, более мощные вычисления, более качественный клиентский опыт и тот, кто будет обладать способностью находить синергию между продуктами и потребностями клиента - вот эти компании будут иметь преимущества в будущем, и мы стараемся соответствовать трендам", - сказал он.
Также Близнюк добавил, что партнерство группы с такими компаниями, как "Яндекс" и "Селектел" - это инфраструктурная ставка на экономику, которая еще только формируется.
Ранее в декабре "Каталитик Пипл", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса", созданное в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, стало владельцем 25% АО "Селектел".
Чистая прибыль "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") по МСФО за прошлый год выросла на 43% - до 174,4 миллиарда рублей, а по итогам четвертого квартала операционная чистая прибыль увеличилась на 41% год к году и превысила 54,4 миллиарда рублей.
На 2026 год группа прогнозирует рост операционной чистой прибыли на 20% и более при росте совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 20%.