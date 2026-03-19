"Т-Технологии": капитал в будущем не будет определяющим в конкуренции

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Будущее компаний будет зависеть не столько от объёма капитала, сколько от качества данных, мощности вычислений, уровня клиентского опыта и умения находить синергию между продуктами и потребностями клиентов, об этом заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк во время конференц-колла с инвесторами и аналитиками.

"Мы считаем, что в будущем на вершине будет не тот, у кого больше капитала, а тот, у кого лучшие данные, более мощные вычисления, более качественный клиентский опыт и тот, кто будет обладать способностью находить синергию между продуктами и потребностями клиента - вот эти компании будут иметь преимущества в будущем, и мы стараемся соответствовать трендам", - сказал он.

Также Близнюк добавил, что партнерство группы с такими компаниями, как "Яндекс" и "Селектел" - это инфраструктурная ставка на экономику, которая еще только формируется.

Ранее в декабре "Каталитик Пипл", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса", созданное в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, стало владельцем 25% АО "Селектел".

Чистая прибыль "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") по МСФО за прошлый год выросла на 43% - до 174,4 миллиарда рублей, а по итогам четвертого квартала операционная чистая прибыль увеличилась на 41% год к году и превысила 54,4 миллиарда рублей.