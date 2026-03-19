https://ria.ru/20260319/sud-2081777772.html
Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским
Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским - РИА Новости, 19.03.2026
Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским
Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции признал банкротом компанию "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы
2026-03-19T18:22:00+03:00
2026-03-19T18:22:00+03:00
2026-03-19T18:29:00+03:00
происшествия
москва
россия
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_8c7c4ae78b99f3b2395ffed8c819f023.jpg
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_442d8a5ba9d6697730ee7684a98f9f90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским
РИА Новости: суд в Москве признал банкротом "Оливия групп" из бизнеса Блиновских
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции признал банкротом компанию "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Компания признана банкротом, минуя начальную процедуру банкротства - наблюдение. Ранее представитель Федеральной налоговой службы (ФНС
) РФ
пояснил суду, что "Оливия групп" отвечает признакам отсутствующего должника, и заявил о согласии финансировать упрощенную процедуру банкротства в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предназначена для выплаты вознаграждения конкурсному управляющему.
Представитель ФНС сообщил также, что на счетах компании есть около 11 миллионов рублей, но эти деньги арестованы в рамках дела о банкротстве Блиновской
, так же как и доля ее мужа в компании.
Ранее в деле о банкротстве блогера этот же суд признал, что именно Блиновская предоставила "Оливии групп" в виде займов 96 миллионов рублей, а не формальные займодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман".
В итоге суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами договоров Блиновскую как заимодавца и "Оливию Групп" в качестве заемщика.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Оливия Групп" по 50% принадлежит Блиновскому и Ольге Седовой, а основной вид деятельности юрлица - "торговля оптовая неспециализированная". СМИ писали, что компания торговала одеждой и тканями.
Арбитражный суд Москвы
в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.