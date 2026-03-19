Суд в Москве признал банкротом компанию, принадлежащую Блиновским

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции признал банкротом компанию "Оливия групп", в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов" Елены Блиновской, и открыл в компании конкурсное производство, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Компания признана банкротом, минуя начальную процедуру банкротства - наблюдение. Ранее представитель Федеральной налоговой службы ( ФНС РФ пояснил суду, что "Оливия групп" отвечает признакам отсутствующего должника, и заявил о согласии финансировать упрощенную процедуру банкротства в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предназначена для выплаты вознаграждения конкурсному управляющему.

Представитель ФНС сообщил также, что на счетах компании есть около 11 миллионов рублей, но эти деньги арестованы в рамках дела о банкротстве Блиновской , так же как и доля ее мужа в компании.

Ранее в деле о банкротстве блогера этот же суд признал, что именно Блиновская предоставила "Оливии групп" в виде займов 96 миллионов рублей, а не формальные займодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман".

В итоге суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами договоров Блиновскую как заимодавца и "Оливию Групп" в качестве заемщика.

По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Оливия Групп" по 50% принадлежит Блиновскому и Ольге Седовой, а основной вид деятельности юрлица - "торговля оптовая неспециализированная". СМИ писали, что компания торговала одеждой и тканями.