В МО официально введено понятие "студенческая семья"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Подмосковье на законодательном уровне закрепили новое понятие – "студенческая семья". Соответствующее решение затронет тысячи молодых людей, которые одновременно учатся и строят семью.

Изменения были внесены в закон "О молодежной политике в Московской области" на 132-м заседании. Решение создает условия для появления новых механизмов поддержки.

"Принятым законом мы закрепили понятие студенческой семьи в нашем законодательстве, тем самым мы даем возможность в дальнейшем внедрять новые и расширять действующие меры поддержки именно для этой категории семей в нашем регионе", – рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.