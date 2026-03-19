Почти 20 медиков построили дома на участках в Подмосковье по госпрограмме

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Подмосковье в рамках государственной программы "Земля врачам" 19 специалистов завершили строительство домов на участках в этом году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа стартовала в 2011 году, за это время 429 медработников построили свои дома на переданных участках.

"С начала действия закона о предоставлении медицинским работникам региона земельных участков землю в безвозмездное пользование получили 2 623 специалиста здравоохранения. На 429 из них уже стоят дома, еще на 109 — идет строительство. В этом году 19 медработников завершили строительство своих домов, а 18 врачей — приступили к построению", — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.

Наиболее активно строятся дома в Домодедове, где медработники построили 85 домов, Коломне — 59 и Пушкинском — 53.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота представляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах.