Япония могла бы помочь искать мины в Ормузском проливе, считает Бессент

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Япония должна быть крайне заинтересована в безопасном прохождении танкеров с нефтью для нее через Ормузский пролив, заявил глава минфина США Скотт Бессент, похвалив японские минные тральщики.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.