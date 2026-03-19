Хегсет подтвердил, что запросил дополнительные средства на операцию в Иране

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США добиваются выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана, подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, эта цифра может измениться... Поэтому мы идем в Конгресс и к нашим представителям там, чтобы убедиться, что нам выделено достаточное финансирование за уже выполненную работу и за то, что, возможно, придется делать в будущем, а также чтобы наши боеприпасы были полностью пополнены - и не просто пополнены, а с запасом", - сказал Хегсет журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.