США потратят годы на восполнение боеприпасов после Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Израсходованные в ходе операции США против Ирана "Эпическая ярость" запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год, в то время как у администрации США нет согласованного конгрессом бюджета на эти цели, а истощение запасов означает снижение готовности американской армии к потенциальным новым конфликтам, пишет в четверг журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов.
"Восполнение всего этого (боеприпасов - ред.) займет годы. Расходы на пополнение боеприпасов, израсходованных за первые четыре дня войны, составят 20-26 миллиардов долларов… Проблема, правда, больше не в стоимости, а в недостаточности", - говорится в материале.
Например, только в начале боевых действий ВС США израсходовали 300 крылатых ракет "Томагавк", при этом в текущем финансовом году Пентагон запланировал приобретение всего 57 штук. Аналогично были выпущены более 150 противоракет системы THAAD, около четверти всего арсенала, при ожидаемых поставках всего 57 штук, которые поступят в войска в 2027 году. При этом с 2023 года запасы этого вида ракет не пополнялись, пишет автор статьи.
В целом за первые четыре дня операции США выпустили более 5000 снарядов разного типа, что делает начало "Эпической ярости" "самой интенсивной воздушной кампанией в истории", утверждает Economist. За 16 дней эта цифра выросла до 11 тысяч.
"Пентагон строит грандиозные планы ускорения закупок через крупные многолетние контракты. Он хочет повысить, например, производство "Томагавков" с 60 до 1000 в год, и (ракет для ЗРК "Пэтриот" - ред.) PAC-3 MSE с 600 до 2000. Но конгресс пока не согласился платить за это", - сказано там.
Ситуация осложняется тем, что некоторые компоненты производят очень немногие компании, что затягивает сроки. Кроме того, некоторые необходимые для производства оружия минералы контролирует Китай, напоминает журнал.
С учетом этого, а также в свете переброски большого количества сил и вооружений из Японии и Южной Кореи на Ближний Восток, вооруженные силы США могут оказаться "менее подготовленными к конфликту в Азии", полагают авторы.