Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США опасно проводить военную операцию против Ирана совместно с Израилем, так как у сторон кардинально разные цели и стандарты ведения войны, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.

По словам Кента, американские тактические цели ясны и касаются только военных объектов (ракеты, ядерная программа, флот), тогда как израильтяне нацелены "на гораздо большее, выходящее за рамки военных целей".