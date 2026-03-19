Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США опасно проводить военную операцию против Ирана совместно с Израилем, так как у сторон кардинально разные цели и стандарты ведения войны, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Это очень опасно для нас - быть в партнерстве со страной, у которой другие цели и иные стандарты поведения на поле боя во многих аспектах", – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам Кента, американские тактические цели ясны и касаются только военных объектов (ракеты, ядерная программа, флот), тогда как израильтяне нацелены "на гораздо большее, выходящее за рамки военных целей".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.