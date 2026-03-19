Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем - РИА Новости, 19.03.2026
07:40 19.03.2026
Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем
Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем
В мире, США, Иран, Израиль, Такер Карлсон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем

Экс-глава разведцентра Кент: союз с Израилем опасен для США

Солдаты на военной базе США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США опасно проводить военную операцию против Ирана совместно с Израилем, так как у сторон кардинально разные цели и стандарты ведения войны, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Это очень опасно для нас - быть в партнерстве со страной, у которой другие цели и иные стандарты поведения на поле боя во многих аспектах", – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Экс-глава разведцентра США раскритиковал влияние Израиля на политику Штатов
По словам Кента, американские тактические цели ясны и касаются только военных объектов (ракеты, ядерная программа, флот), тогда как израильтяне нацелены "на гораздо большее, выходящее за рамки военных целей".
Ранее на неделе Кент объявил об уходе с поста из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянуты в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как их данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп
