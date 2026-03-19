Конгрессвумен Луна заявила о кампании по нагнетанию напряженности с Россией

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что наблюдает спланированную кампанию по искусственному нагнетанию напряженности между США и Россией, и добавила, что между двумя странами ведется активное сотрудничество по мирным переговорам, и эти усилия никем не будут саботированы.