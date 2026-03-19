США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.