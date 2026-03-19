США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщают источники", - написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
По информации Рейтер, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развёртывание войск на иранском побережье.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
17 марта, 08:00