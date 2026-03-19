Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ssha-2081581302.html
США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080963901_0:236:2269:1512_1920x0_80_0_0_d217a464d2ebd9c779f142d5e1f79092.jpg
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
https://ria.ru/20260317/katastrofa-2081097000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080963901_119:0:2135:1512_1920x0_80_0_0_30ddaeda09ccf2f590af23b06a30b731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Reuters: США планируют переброску тысяч военных на Ближний Восток

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / Andreea Alexandru
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток, пока Трамп обдумывает дальнейшие шаги в отношении Ирана, сообщают источники", - написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического
18 марта, 08:00
По информации Рейтер, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развёртывание войск на иранском побережье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
17 марта, 08:00
 
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала