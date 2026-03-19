МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российская армия освободила населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.

ВС России в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1185 военнослужащих, 19 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины , используемым в интересах ВСУ , местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, добавили в МО.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Европейский кредит

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что не настроена оптимистично в отношении согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро на саммите ЕС.

Владимир Зеленский "придет в ярость", если ЕС на предстоящем саммите лидеров блока не сможет одобрить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

Очередная атака ВСУ на газовую инфраструктуру России

Попытки Киева атаковать беспилотниками компрессорные станции представляют угрозу для критической инфраструктуры и международных энергомаршрутов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Терроризм ВСУ в цифрах

ВСУ с 2022 года повредили и разрушили более 520 социальных объектов Белгородской области , в том числе 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Также с начала спецоперации, от атак ВСУ по Белгородской области пострадали 215 детей, 23 ребенка погибли, добавил он.