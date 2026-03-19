Спецоперация, 19 марта: ВС России освободили два населенных пункта за сутки - РИА Новости, 19.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 19.03.2026
Спецоперация, 19 марта: ВС России освободили два населенных пункта за сутки
Российская армия освободила населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российская армия освободила населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.

ВС России в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1185 военнослужащих, 19 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС России атаковали туннель, по которому ВСУ получали снабжение в Славянске
Вчера, 15:37
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Европейский кредит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать все "проукраинские" решения на предстоящем саммите ЕС.
В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что не настроена оптимистично в отношении согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро на саммите ЕС.
Владимир Зеленский "придет в ярость", если ЕС на предстоящем саммите лидеров блока не сможет одобрить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата.
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на фронте
Вчера, 12:43

Очередная атака ВСУ на газовую инфраструктуру России

"Газпром" сообщил, что объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" 17-19 марта подверглись новым атакам.
Попытки Киева атаковать беспилотниками компрессорные станции представляют угрозу для критической инфраструктуры и международных энергомаршрутов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Терроризм ВСУ в цифрах

ВСУ с 2022 года повредили и разрушили более 520 социальных объектов Белгородской области, в том числе 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Также с начала спецоперации, от атак ВСУ по Белгородской области пострадали 215 детей, 23 ребенка погибли, добавил он.
По его данным, киевский режим выпустил более 54 тысяч беспилотников и свыше 116 тысяч боеприпасов по Белгородской области с 2022 года.
ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области
Вчера, 11:17
 
