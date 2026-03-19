МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Венгрия и Словакия нанесли прямой удар по "бюрократической верхушке Брюсселя и диктаторским замашками" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, наложив вето на 20-й пакет антироссийских санкций, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины

По его словам, "додавить" не получилось тех лидеров, для которых национальные интересы и благополучие собственных граждан выше политически "ангажированной евросолидарности", тем более в угоду запятнанного террором и кровью киевского режима.

"Европейские русофобы сами загнали себя в тупик, сделав заведомо проигрышную ставку на стратегическое поражение России на украинском прокси-плацдарме", - отметил Слуцкий

Политик добавил, что теперь ситуация близка к голливудскому сценарию, где "хвост виляет собакой", кровавому в реальности и разорительному для простых европейцев.