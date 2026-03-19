Заполненность ПХГ в Словакии опустилась ниже 25 процентов
Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Словакии опустилась ниже 25%, это минимальный уровень с 2022 года, выяснило РИА Новости из данных ассоциации... РИА Новости, 19.03.2026
Заполненность ПХГ в Словакии опустилась до минимума с 2022 года и составила 25%
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Словакии опустилась ниже 25%, это минимальный уровень с 2022 года, выяснило РИА Новости из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE на газовые сутки 17 марта (закончились утром 18 марта), словацкие хранилища заполнены на 24,94%. Ниже этого уровня на ту же дату заполненность ПХГ опускалась последний раз только в 2022 году. Тогда она составляла 21,64%.
В тот же день в 2023 году хранилища были заполнены на 59,52%, в 2024 году - на 69,41%, в 2025 году - на 38,07%.
Ранее глава комитета по международным делам Национального совета (парламента) Словакии
, депутат от правящей партии Smer Мариан Кэри заявил, что республика заинтересована в продолжении поставок российских нефти и газа, поскольку находится в сложной энергетической ситуации. По его словам, страна также будет настаивать на продолжении поставок российских энергоресурсов после 2027 года.
Запасы газа в Европе
в целом опустились ниже 30% еще в начале марта, это один из самых низких показателей конца февраля за все время наблюдений. Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, был отобран в середине февраля, обратил внимание 1 марта "Газпром
". Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. По состоянию на газовые сутки 17 марта хранилища в ЕС
заполнены на 28,87%.