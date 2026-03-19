Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти - РИА Новости, 19.03.2026
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:42 19.03.2026
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти - РИА Новости, 19.03.2026
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине, она станет еще одной составляющей масштабного проекта по развитию ядерной медицины в регионе,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T20:42:00+03:00
2026-03-19T20:42:00+03:00
ленинградская область
гатчина
ленинградская область
россия
александр дрозденко
владимир путин
курчатовский институт
михаил ковальчук
гатчина
ленинградская область
россия
гатчина, ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, курчатовский институт, михаил ковальчук
Ленинградская область , Гатчина, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Курчатовский институт, Михаил Ковальчук
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти

Специализированную Курчатовскую школу построят в Гатчине Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине, она станет еще одной составляющей масштабного проекта по развитию ядерной медицины в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Проект, который точно выйдет за пределы столицы и региона, важный для страны и мировой науки. В столице региона приступаем к развитию ядерной медицины. Во взаимодействии с Ленобластью Курчатовский институт приступает к строительству в Гатчине центра радионуклидной диагностики и комплекса наработки изотопов", - приводит слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пресс-служба.
Он добавил, что для жителей региона - это ранняя диагностика и эффективное лечение онкологии. Первые заявленные специализации центра - голова, шея, зрение.
Соглашение между Ленобластью и Курчатовским институтом подписано в присутствии президента ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"На месте договорились, что развитие научного кластера в столице Ленобласти поддержим строительством специализированной Курчатовской школы", - добавил губернатор на церемонии подписания соглашения.
Ленинградская областьГатчинаЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоВладимир ПутинКурчатовский институтМихаил Ковальчук
 
 
