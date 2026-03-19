Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти - РИА Новости, 19.03.2026
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине, она станет еще одной составляющей масштабного проекта по развитию ядерной медицины в регионе,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T20:42:00+03:00
2026-03-19T20:42:00+03:00
2026-03-19T20:42:00+03:00
гатчина, ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, курчатовский институт, михаил ковальчук
Ленинградская область , Гатчина, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Курчатовский институт, Михаил Ковальчук
Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине Ленобласти
Специализированную Курчатовскую школу построят в Гатчине Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Специализированная Курчатовская школа будет построена в Гатчине, она станет еще одной составляющей масштабного проекта по развитию ядерной медицины в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Проект, который точно выйдет за пределы столицы и региона, важный для страны и мировой науки. В столице региона приступаем к развитию ядерной медицины. Во взаимодействии с Ленобластью Курчатовский институт приступает к строительству в Гатчине центра радионуклидной диагностики и комплекса наработки изотопов", - приводит слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пресс-служба.
Он добавил, что для жителей региона - это ранняя диагностика и эффективное лечение онкологии. Первые заявленные специализации центра - голова, шея, зрение.
Соглашение между Ленобластью и Курчатовским институтом подписано в присутствии президента ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"На месте договорились, что развитие научного кластера в столице Ленобласти поддержим строительством специализированной Курчатовской школы", - добавил губернатор на церемонии подписания соглашения.