МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь, в общей сложности сбито 14 БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор уточнил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Спецслужбы выехали на место.