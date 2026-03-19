09:14 19.03.2026
Журналист RT Санчес заявил о блокировке своего YouTube канала
Журналист RT Санчес заявил о блокировке своего YouTube канала
Американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес заявил, что YouTube заблокировал его личный канал по надуманной причине без возможности... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, Россия, Франция, США, Сергей Лавров, YouTube, Европарламент
Журналист RT Санчес заявил, что его личный YouTube канал заблокировали

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес заявил, что YouTube заблокировал его личный канал по надуманной причине без возможности восстановления.
"Мой личный YouTube-акканут был навсегда заблокирован по надуманной причине. YouTube прислал мне какое-то нелепое оправдание, что они не собираются восстанавливать мой канал. Куда делась свобода слова?", - написал Санчес в соцсети Х.
В феврале Санчес взял большое интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе
11 марта, 00:26
 
