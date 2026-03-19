Вертолеты санавиации Московской области совершили почти 100 вылетов

Вертолеты санавиации предназначены для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП и иных чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. Вертолеты также могут вылетать и в темное время суток благодаря системе "Ночной старт".

"Вертолеты приходят на помощь в самых сложных ситуациях: когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удаленность медучреждения и загруженность дорог. В Подмосковье задействованы три вертолета санитарной авиации, один из которых используется для транспортировки детей в Центр Рошаля. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.