Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии - РИА Новости, 19.03.2026
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:34 19.03.2026
Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии
Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии - РИА Новости, 19.03.2026
Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии
Председатель городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева сообщила, что приняла участие в генеральной ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:34:00+03:00
2026-03-19T17:34:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
индия
брикс
ростов-на-дону
индия
ростов-на-дону, индия, брикс
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Индия, БРИКС
Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии

Новосельцева: Ростов принял участие в ассоциации городов стран БРИКС в Индии

Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Председатель городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева сообщила, что приняла участие в генеральной ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС в Индии, где поделилась опытом по подготовке инженеров.
Соорганизатор мероприятия - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
"Развиваем международное сотрудничество и делимся лучшими практиками: российская делегация работает в Нью-Дели. Мы приняли участие в генеральной ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС", - написала Новосельцева на своей странице во "ВКонтакте".
В рамках поездки она наряду с представителями муниципальных ассоциаций Бразилии, Эфиопии, Китая и африканских государств побывала на торжествах по случаю векового юбилея Всеиндийского института местного самоуправления. Помимо этого, в программу вошли заседания профильных комитетов по социальному развитию, цифровизации, архитектуре, экологии, а также ряд круглых столов.
"Для себя я выбрала площадку "Женский диалог", где выступила с докладом на тему "Роль женщин-лидеров в устойчивом развитии городов: подготовка кадров для технологического суверенитета", - сообщила Новосельцева. В своем выступлении она сделала акцент на том, что устойчивое развитие города начинается с заботы о его жителях и подготовки тех, кто будет строить его будущее.
Она рассказала, что в Ростове-на-Дону выстраивается "бесшовная" система подготовки кадров: от детского сада и инженерных классов в школах до реального производства. В рамках акции "Неделя без турникетов" школьники знакомятся с оборудованием, на котором им предстоит работать в будущем.
"Вопрос подготовки специалистов и обмена кадрами - один из важных и чувствительных для стран БРИКС. И здесь у нас есть конкретный результат. Например, на полях форума БРИКС мы уже обсуждали участие России в подготовке индийских сварщиков: обучение будет проходить на нашем оборудовании, с нашими материалами", - отметила председатель городской думы Ростова-на-Дону. Это и есть реальный вклад в общий технологический суверенитет, добавила она.
По мнению Лидии Новосельцевой, участие в таких мероприятиях - "реальная возможность интегрировать в жизнь нашего города лучшие мировые практики".
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуИндияБРИКС
 
 
