Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Как рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров.