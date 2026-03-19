06:47 19.03.2026 (обновлено: 11:43 19.03.2026)
Россия стала второй среди стран G20 по доступности интернета
Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по стоимости безлимитного интернета, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, в России безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду в месяц обходится в среднем в 658,6 рубля. Меньше стоимости такой связи среди стран G20 лишь в Индии, где она составляет 600,4 рубля.
Как рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется тем, что в стране острая конкуренция среди операторов связи и провайдеров.
"Сегодня крупнейшие провайдеры - это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа", - пояснил эксперт.
Тройку стран с самым доступным интернетом замыкает Китай, где в месяц придется отдать 902,7 рубля. Затем идёт Турция (1161,5 рубля).
Примерно одинаковые цены уже в Бразилии, Южной Корее и Индонезии - там жители платят примерно по 1700 рублей в месяц. Дороже уже в Аргентине - там за интернет придется отдать чуть больше 2000 рублей в месяц, а в Мексике - почти 2500.
Недалеко от них ушли Италия (2567 рубля), Япония (2662 рубля) и Франция (2832 рубля). Дороже 3000 рублей обойдется Интернет в ЮАР, а в Великобритании - 3507 рублей.
В пятерку стран из "Большой двадцатки" с самым дорогим интернетом вошли США (5972 рубля), Саудовская Аравия (5625,6 рубля), Канада (5106,3 рубля), Австралия (4750 рублей) и Германия (4035,7 рубля).
