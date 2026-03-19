10:09 19.03.2026 (обновлено: 16:18 19.03.2026)
Роскачество оценило долю российского вина в ресторанах
Россия, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Роскачество оценило долю российского вина в ресторанах

Роскачество: доля российского вина в ресторанах может составлять от 17% до 63%

Разлив вина. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя доля отечественного вина в ресторанных сетях и заведениях высокого класса в России растет; так, она может составлять от 17% до 63% наименований вин в зависимости от широты ассортимента винного меню, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Второй аудит, проведенный специалистами Роскачества, показал рост средней доли представленного ассортимента российского вина, как в ресторанных сетях, так и в заведениях высокого класса с авторской картой. В зависимости от широты ассортимента винного меню, средняя доля России может составлять от 17,25% до 62,9% наименований вин", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что эксперты Роскачества, кроме столичного региона, изучали винное предложение ресторанов Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара и Новосибирска.
"В России по состоянию на 31 декабря 2025 года было зафиксировано 107 918 ресторанов, кафе и баров. Из них, по нашим оценкам, продают вино порядка 30 тысяч точек. Из ресторанов и кафе, имеющих "винные лицензии", в 95% заведений представлены российские вина", — добавила руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
В организации объяснили, что в ходе проведения исследования все заведения были разделены на пять категорий по количеству наименований в винных картах. "Сравнивать сетевые заведения с компактной картой в 10-20 вин и рестораны с авторскими картами из нескольких сотен наименований вина было бы некорректно", — объяснила Латышева.
Кроме количества вин отечественного производства, эксперты оценивали и качество их позиционирования. Дополнительные баллы рестораны и кафе получали за расположение российских вин на первых страницах винных карт, специальное выделение разделов "Вино России", позиционирование отечественного виноделия, подчеркивающее его приоритет перед импортными винами.
По результатам исследования Роскачества, лидером по числу представленных в карте российских вин стал сочинский ресторан "Баран Рапан", который предлагает гостям почти 100 наименований отечественных вин, всего в карте заведения 495 вин. Помимо этого, "Cafe Краснодар", расположенное в столице крупнейшего российского винного региона, представляет широкий ассортимент российских вин — 94 позиции при общем количестве в 392. Затем идет московский ресторан "Турандот" с 68 российскими винами из 597 представленных в карте.
При этом эксперты отметили, что наиболее высока процентная доля российских вин в кафе и барах с компактной винной картой. По их словам, как правило, такие заведения выбирают винное предложение по принципу демократичности и невысокой закупочной цены бутылки.
"Ресторанный рынок постепенно перестраивает свой ассортимент с ориентиром на российское вино, установленная ГОСТ планка отечественного ассортимента в 20% карты вполне реалистична и для ресторанов разных национальных концепций, и для заведений с картами в несколько сот наименований", — подытожили в Роскачестве.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
