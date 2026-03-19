Разведчик из США предсказал, чем закончится война с Ираном

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В марте 2025-го Дэниел Дэвис должен был курировать подготовку ежедневной разведывательной сводки для президента — одного из ключевых документов Белого дома. Однако кандидатуру сняли: причиной стала резкая критика действий Израиля и его позиция против военных ударов по Ирану.

Сегодня бывший американский разведчик предупреждает: нынешний конфликт может закончиться совсем не так, как рассчитывал Вашингтон.

План, который не работает

Поскольку у США нет наземных войск, конфликт структурно настроен на стратегическое поражение США, считает Дэниел.

Дэвис указал на критическую ошибку американского планирования. Генерал Джек Кин в день атаки бахвалился, что США справятся за пару недель, особенно после гибели аятоллы. Для Дэвиса это прозвучало как явка с повинной.

"Если ваш горизонт планирования ограничен этим сроком, то вы совершили очередной стратегический просчет, — объясняет Дэвис. — По сути, вы сами подсказали Ирану: 'Просто продержитесь дольше трех недель. Ведь после этого нам станет чертовски трудно снабжать самолеты топливом, боеприпасами и всем остальным'".

План Трампа "закончить все быстро" разбился о географию Ирана. Дэвис предупреждает: попытка добраться до ядерных объектов в Исфахане, зарытых глубоко под землей в 400 километрах от границ, потребует наземной операции, на которую у США нет ни сил, ни лишних денег.

Три плохих варианта — и ни одного хорошего

Через два дня после начала войны, 2 марта, Дэвис дал интервью профессору Гленну Дисену. В нем он изложил свой мрачный прогноз. По сути, он выделил три пути развития событий, и ни один не ведет к победе США.

© AP Photo / Vahid Salemi Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране

Первый вариант — быстрая победа — отпадает. Дэвис уверен: убийство аятоллы не сломит хребет режиму, а лишь сплотит страну. "Если только не случится чего-то из ряда вон выходящего и они [Иран] не падут духом, <...> достичь этих целей невозможно, пока их воля не сломлена", — заявил он. Вместо паники удар "консолидировал поддержку режима и всего шиитского мира".

Второй вариант — война на истощение — ведет к катастрофе для США. Эксперт предупредил о критической нехватке боеприпасов: "У нас есть, может быть, четыре или пять дней высокоинтенсивных полетов. Может, растянем на пару недель, если расходовать экономно. <...> Но что если другая сторона не капитулирует? Мы в серьезной беде". По его словам, Вашингтон не обладает ресурсами, чтобы "вести войну годами", в отличие от Ирана, который готовился к этому десятилетиями.

Третий вариант — возвращение к переговорам — теперь возможен только на унизительных условиях. Золотая возможность была упущена накануне войны, когда Иран предлагал серьезные уступки. Теперь же, по словам Дэвиса, "эти сделки ушли. Они никогда не вернутся к таким щедрым условиям снова".

Прогноз эксперта мрачен: "Мы вернемся с шапкой в руке и будем искать урегулирование, которое гораздо хуже для нас".

Ловушка для экономики

"Мы не достигнем поставленных целей, а значит, по определению, это провал", — констатирует Дэвис. Даже лояльные Белому дому аналитики вроде Бретта Макгерка, признают: кампания измеряется не днями, а месяцами.

Дэниел предупреждал о катастрофических последствиях "затяжки" для мировых рынков:

Для США: расход одной ракеты Patriot стоит около четырех миллионов долларов, а Иран заваливает небо дронами по 20-50 тысяч. Дэвис называет это "математическим самоубийством" Пентагона. США тратят около одного миллиарда ежедневно.

Для Израиля: Министерство финансов Израиля официально оценивает ущерб экономике в 3 миллиарда долларов в неделю.

Для мира: Ормузский пролив — это "сонная артерия" мировой экономики. Его блокировка уже взвинтила цены на нефть до 180 долларов, что запустило волну инфляции в Европе и самих США. По прогнозу Дэвиса, если война продлится до лета, мир ждет глобальная рецессия, сопоставимая с кризисом 2008 года.

Единственный путь к миру

Профессор Роберт Пейп в эфире подкаста Дэвиса 11 марта озвучил единственный путь к миру на Ближнем Востоке. Его рецепт прост: Вашингтон должен вернуть Тегеран за стол переговоров и поставить Иерусалим перед фактом — новые бомбардировки Ирана не получат американской поддержки.

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после подписания документа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. 25 марта 2019

"Израиль должен присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Только тогда мы получим сделку, которую иранцы готовы рассмотреть", — заявил Пейп.