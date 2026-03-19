Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве

УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Задержанному в Москве экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Евгения Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ , отметил губернатор. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что задержание Луковникова связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве, но он не является фигурантом. В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что его доставили в Улан-Удэ.

"Ему вчера предъявили. (Статья - ред.) - мошенничество", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, предъявлено ли Луковникову обвинение.

С 2018 по 2024 годы Луковников в должности заместителя председателя регионального правительства координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также Госстройжилнадзора и службы по тарифам. В январе 2024 года он покинул свою должность по состоянию здоровья. Позже суд по иску прокуратуры изменил формулировку увольнения Луковникова с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".

Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.