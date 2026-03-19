Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2026
05:46 19.03.2026 (обновлено: 07:25 19.03.2026)
Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве
Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2026
Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве
Задержанному в Москве экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T05:46:00+03:00
2026-03-19T07:25:00+03:00
https://ria.ru/20260318/kuban-2081518186.html
москва
улан-удэ
республика бурятия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, улан-удэ, республика бурятия, алексей цыденов
Происшествия, Москва, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Задержанного экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в мошенничестве

Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова обвинили по делу о мошенничестве

УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Задержанному в Москве экс-зампреду правительства Бурятии Евгению Луковникову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Евгения Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что задержание Луковникова связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве, но он не является фигурантом. В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что его доставили в Улан-Удэ.
"Ему вчера предъявили. (Статья - ред.) - мошенничество", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, предъявлено ли Луковникову обвинение.
С 2018 по 2024 годы Луковников в должности заместителя председателя регионального правительства координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также Госстройжилнадзора и службы по тарифам. В январе 2024 года он покинул свою должность по состоянию здоровья. Позже суд по иску прокуратуры изменил формулировку увольнения Луковникова с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".
Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.
Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
