Россия должна решительно бороться с терроризмом, заявил Путин

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Генеральной прокуратуре РФ нужно решительно бороться с экстремизмом и терроризмом.

"Нужно в рамках данных вам полномочий содействовать повышению защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Столь же решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий", - сказал Путин в ходе заседания.