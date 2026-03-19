Путин поручил ГП жестко реагировать на попытки дестабилизировать обстановку

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.
"Нужно в рамках данных вам полномочий содействовать повышению защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Столь же решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму", — сказал он на расширенном заседании коллегии.
Президент отметил, что количество преступлений, связанных с терроризмом, существенно возросло в прошлом году. Он призвал активизировать работу по профилактике правонарушений, особенно среди детей и подростков.
"Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан", — подчеркнул Путин.
Другие поручения президента:
- уделять особое внимание обращениям участников СВО, система помощи должна быть прозрачной и доступной;
- следить за выплатами пострадавшим от атак ВСУ в приграничье;
- защищать права несовершеннолетних и пожилых людей и других социально уязвимых групп;
- восстановить справедливость по выплатам заработной платы;
- убрать мешающие бизнесу избыточные барьеры;
- проанализировать итоги применения риск-ориентированного подхода в проверках предпринимателей;
- контролировать средства, направленные на гособоронзаказ и расширение мощностей ОПК;
- пресекать незаконное использование лесов и недр.
