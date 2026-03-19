16:24 19.03.2026 (обновлено: 17:43 19.03.2026)
Путин поручил ГП жестко реагировать на попытки дестабилизировать обстановку
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России. РИА Новости, 19.03.2026
Путин: ничто не может служить оправданием нарушения закона
Ни должностное положение, ни статус, ни прежние заслуги не могут быть оправданием нарушения закона, заявил Путин. Президент принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Путин о противодействии экстремизму и терроризму
Путин о противодействии экстремизму и терроризму
Путин: прокуратура должна уделять особое внимание проблемам участников СВО
Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причём без сбоев.
Путин призвал ГП жестко реагировать на попытки подорвать обстановку в России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.
"Нужно в рамках данных вам полномочий содействовать повышению защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Столь же решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму", — сказал он на расширенном заседании коллегии.
Президент отметил, что количество преступлений, связанных с терроризмом, существенно возросло в прошлом году. Он призвал активизировать работу по профилактике правонарушений, особенно среди детей и подростков.
"Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан", — подчеркнул Путин.
Другие поручения президента:
  • уделять особое внимание обращениям участников СВО, система помощи должна быть прозрачной и доступной;
  • следить за выплатами пострадавшим от атак ВСУ в приграничье;
  • защищать права несовершеннолетних и пожилых людей и других социально уязвимых групп;
  • восстановить справедливость по выплатам заработной платы;
  • убрать мешающие бизнесу избыточные барьеры;
  • проанализировать итоги применения риск-ориентированного подхода в проверках предпринимателей;
  • контролировать средства, направленные на гособоронзаказ и расширение мощностей ОПК;
  • пресекать незаконное использование лесов и недр.
Путин рассказал, что важно для борьбы с экстремизмом
