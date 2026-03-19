https://ria.ru/20260319/proliv-2081749731.html
Шесть стран заявили о готовности обеспечить транзит через Ормузский пролив
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта... РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пять стран ЕС и Япония готовы обеспечить транзит через Ормузский пролив
ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном.
"Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через (Ормузский - ред.) пролив", - говорится в совместном заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
"В этой связи мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты", - говорится в заявлении.
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп
призывал Китай
, Францию
, Японию
, Южную Корею
, Великобританию
и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.