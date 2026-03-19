16:51 19.03.2026
Шесть стран заявили о готовности обеспечить транзит через Ормузский пролив
Шесть стран заявили о готовности обеспечить транзит через Ормузский пролив
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта... РИА Новости, 19.03.2026
ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном.
"Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через (Ормузский - ред.) пролив", - говорится в совместном заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
"В этой связи мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты", - говорится в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
