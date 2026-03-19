Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Шесть стран заявили о готовности обеспечить транзит через Ормузский пролив

ЛОНДОН, 19 мар - РИА Новости. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном.

"Выражаем нашу готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через (Ормузский - ред.) пролив", - говорится в совместном заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".

"В этой связи мы призываем к немедленному введению всеобъемлющего моратория на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты", - говорится в заявлении.