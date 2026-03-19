Генпрокурор рассказал о системе надзора над нарушениями прав участников СВО

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России сформирована система надзора, обеспечивающая своевременное реагирование прокуроров на нарушения прав участников СВО, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он отметил, что общие для всей России задачи и вызовы, а также историческая память во многом определяли приоритеты надзорной деятельности, и в первую очередь это обеспечение гарантированной законом поддержки военнослужащих и их семей, содействие достижению целей специальной военной операции.

"Сформированная система надзора в целом обеспечивает своевременное реагирование на допускаемые нарушения, а также адресную помощь людям. В итоге это способствовало устранению неравенства при предоставлении мер поддержки всем категориям участников спецоперации, оптимизации их получения, в том числе за счет доработки систем финансового обеспечения и персонального учета", - сказал Гуцан.