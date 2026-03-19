Премьер Словении призвал ЕК расследовать вмешательство Black Cube в выборы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер Словении Роберт Голоб призвал Еврокомиссию расследовать данные о вмешательстве частной израильской разведывательной компании Black Cube в выборы в стране.
Как пишет издание Politico, ранее словенские власти объявили, что четыре сотрудника компании Black Cube, основанной бывшими членами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе визита в Словению осуществили "незаконную слежку" и "прослушивание телефонных разговоров". Отмечается, что Голоб также указал на ранее проведённые Black Cube операции, в том числе в Румынии и Венгрии.
"Подобное вмешательство иностранной частной компанией представляет собой явную гибридную угрозу для Европейского союза и его государств-членов... Тревожно, что такая скоординированная обманная деятельность иностранного негосударственного субъекта вновь случилась всего за несколько дней до национальных парламентских выборов, что создаёт системные риски для демократических процессов в Словении... Я настоятельно призываю Еврокомиссию расследовать эти сообщения", - говорится в поступившем в распоряжение издания письме словенского министра.
Голоб также призвал ЕК передать дело в Европейский центр по обеспечению устойчивости демократии для немедленной оценки угроз.