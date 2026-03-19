В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще один пострадавший во вторник в результате атаки БПЛА ВСУ на социальный объект в городе Короча Белгородской области обратился в больницу, это юноша 17 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.