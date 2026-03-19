В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток
22:57 19.03.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток - РИА Новости, 19.03.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток
Еще один пострадавший во вторник в результате атаки БПЛА ВСУ на социальный объект в городе Короча Белгородской области обратился в больницу, это юноша 17 лет,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T22:57:00+03:00
2026-03-19T22:57:00+03:00
короча
белгородская область
происшествия, короча, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Короча, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал еще один подросток

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Белгородской области обратился в больницу

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще один пострадавший во вторник в результате атаки БПЛА ВСУ на социальный объект в городе Короча Белгородской области обратился в больницу, это юноша 17 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне глава региона сообщал, что в городе Короча в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пять человек, из которых четверо - несовершеннолетние.
"В Шебекинскую ЦРБ обратился 17-летний юноша, пострадавший 17 марта в результате атаки беспилотника возле социального объекта в Короче. Медики диагностировали ему резаную рану стопы. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор добавил, что в результате беспилотной атаки ВСУ были повреждены несколько зданий и транспортных средств.
ВСУ повредили более 520 соцобъектов в Белгородской области с 2022 года
ПроисшествияКорочаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
