Столичным предпринимателям представили помещения, выставленные на торги

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Роуд-шоу "В ритме города: интересные локации и готовые концепции для индустрии питания" прошло в Москве, участникам представили доступные на городских торгах объекты недвижимости, подходящие для открытия заведений общепита, сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Бизнес в сфере общественного питания — одно из популярных направлений среди столичных предпринимателей, а правильно выбранное помещение для него зачастую становится залогом успеха всего дела. На роуд-шоу представили наиболее привлекательные объекты недвижимости, в которых можно открыть кафе, пекарню, ресторан, кондитерскую или кулинарию", – отметил Пуртов его слова приводит пресс-служба ДКП.

Он рассказал, что для того, чтобы стать владельцем объекта, нужно принять участие в открытых торгах и заключить сделку напрямую с городом.

"Участники узнали, как проходят такие процедуры, как работать с Инвестиционным порталом Москвы, который выступает витриной столичного имущества, как оценить привлекательность объекта, а также какую поддержку предприниматели могут получить от города", — добавил глава департамента.

Всего на мероприятии было представлено 14 помещений, расположенных по адресам: Туристская улица, дом 27, корпус 1; Шереметьевская улица, дом 5, корпус 1; улица Фонвизина, дом 7а; Люблинская улица, дом 113, корпус 1; улица Маршала Еременко, дом 1, корпус 3; Оренбургская улица, дом 4; Чечерский проезд, дом 28, корпус 2; улица Артюхиной, дом 26а; Люблинская улица, дом 113, корпус 1; Открытое шоссе, дом 30; улица Бехтерева, дом 29, корпус 2; Салтыковская улица, дом 6/1, корпус 5; 6-я Радиальная улица, дом 7/1, корпус 1; 3-я Владимирская улица, дом 23. Площадь объектов варьируется от 39,8 до 232,6 квадратного метра.

На роуд-шоу выступили эксперты столичных департамента по конкурентной политике, департамента инвестиционной и промышленной политики, ГБУ "Малый бизнес Москвы", ОЭЗ "Технополис Москва", электронной торговой площадки "Росэлторг", Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и другие.

Организатором мероприятия стал столичный департамент по конкурентной политике. Подобные встречи для предпринимателей и других жителей города, заинтересованных в запуске или масштабировании своего дела, проводятся регулярно.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.