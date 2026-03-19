Минобороны Польши сообщило о разработке собственного дрона типа "Шахед" - РИА Новости, 19.03.2026
14:35 19.03.2026 (обновлено: 14:37 19.03.2026)
Минобороны Польши сообщило о разработке собственного дрона типа "Шахед"
Польша заканчивает работы над собственным ударным дроном типа "Шахед", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
https://ria.ru/20260318/polsha-2081334369.html
ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Польша заканчивает работы над собственным ударным дроном типа "Шахед", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"В финальной стадии находятся работы над польским "Шахедом", - сказал Косиняк-Камыш.
Он рассказал, что координацией завершения работ над данным дроном занимается только что созданный в Польше Центр боевых автономных систем (OSA).
"Работы уже находятся на финальном этапе, и первая цель для OSA - чтобы как можно быстрее довести этот проект до возможности применения", - сказал министр.
По его словам, первое полевое тестирование польского "Шахеда" запланировано на апрель на полигоне в Устке в северной части Польши.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Польше разразился скандал из-за оскорблений украинского журналиста
18 марта, 03:45
 
