Минобороны Польши сообщило о разработке собственного дрона типа "Шахед"
2026-03-19T14:35:00+03:00
Косиняк-Камыш: работы над польским дроном "Шахед" находятся в финальной стадии
ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Польша заканчивает работы над собственным ударным дроном типа "Шахед", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"В финальной стадии находятся работы над польским "Шахедом", - сказал Косиняк-Камыш
.
Он рассказал, что координацией завершения работ над данным дроном занимается только что созданный в Польше
Центр боевых автономных систем (OSA).
"Работы уже находятся на финальном этапе, и первая цель для OSA - чтобы как можно быстрее довести этот проект до возможности применения", - сказал министр.
По его словам, первое полевое тестирование польского "Шахеда" запланировано на апрель на полигоне в Устке в северной части Польши.