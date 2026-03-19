В Подмосковье украинца арестовали за оправдание терроризма

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Наро-Фоминский суд Московской области арестовал гражданина Украины за сообщения в групповых чатах мессенджера с оправданием терроризма, сообщили РИА Новости в суде.

"Наро-Фоминский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивашнева И.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ", - сообщили в суде.

Мужчине вменяется публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.