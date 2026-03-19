Более 5,6 тыс незаконных торговых объектов убрали в Подмосковье

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Подмосковье демонтировали 5649 незаконно установленных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В 2024 году в регионе убрали 337 незаконных объектов, а в 2025 году демонтировали уже 3912 конструкций. В этом году работы продолжаются: на данный момент снесли 1400 объектов, из них 527 убрали планово, а 873 – по результатам внеплановых проверок. Межведомственные комиссии продолжают заниматься мониторингом округов.

Так, в Раменском округе нашли несколько незаконных объектов. Комиссия уже выдала предписания девяти владельцам: в ближайшие две недели они должны ликвидировать конструкции за свой счет. Если работы не будут выполнены в срок, комиссия примет решение о принудительном демонтаже и вывозе НТО силами уполномоченных органов. Все расходы на демонтаж, перевозку и хранение будут полностью взысканы с владельцев.