Более 2,5 тысячи знаков установили в Подмосковье на подъездах к переходам

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Подмосковье с начала года установили 2,6 тысячи знаков ограничения скорости на подъездах к 1,3 тысячи переходам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведены в 43 городских и муниципальных округах в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Специалисты "Мосавтодора" провели работы на подъездах к 1,3 тысячи пешеходных переходов, расположенных на дорогах вне населенных пунктов. Всего установили 2,6 тысячи знаков с ограничениями скоростного режима в 50 и 70 километров в час", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Он добавил, что это позволило повысить безопасность участников движения. Когда водитель заблаговременно снижает скорость при подъезде к переходу, он своевременно реагирует на появление пешехода. В ведомстве уже отметили позитивный эффект от данных мер в марте за счет уменьшения числа ДТП на переходах.

Наибольший объем знаков установили в восьми округах: 150 штук в Истре, 138 в Дмитровском и Домодедове, 125 в Солнечногорске, 123 в Клину, 119 в Одинцовском, 117 в Ступине и 104 в Коломне.

Знаки поставили в Домодедове на участке Каширского шоссе от остановки "Магазин Дачник" до остановки "Бугорок". В Сергиево-Посадском округе — между селом Мишутино и деревней Веригино, в Клину — на дороге, соединяющей села Спас-Заулок и Воздвиженское и город Высоковск.

Кроме того, новые знаки появились в Шатуре на участке Егорьевского шоссе от деревни Алешино до деревни Подлесной, в Орехово-Зуевском округе на участке от улицы Мира в городе Ликино-Дулеве до деревни Васютино, а также между деревнями Лазарево и Сазоново в Егорьевске.