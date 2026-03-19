Более 1 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Более 1 миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Свыше 1 млн телемедицинских консультаций провели медики Подмосковья
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Подмосковье провели более 1 миллиона телемедицинских консультаций с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
С помощью телемедицины сегодня не выходя из дома пациенты могут обсудить итоги диспансеризации или сданных анализов, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить корректировку лечения.
"Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медицинская помощь в регионе была доступной, современной и максимально удобной для жителей. Онлайн-прием у врача позволяет избежать посещения поликлиники и сэкономить время. Отмечу, что с начала года в Подмосковье врачи выполнили уже более 1 млн консультаций с помощью телемедицины", – приводит пресс-служба Минздрава региона слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122.