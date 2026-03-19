Пивоваров: неопределенность по лимиту усложняет жизнь, нам надо планировать
Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что неопределенность по лимиту на легионеров в предстоящих...
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: неопределенность по лимиту в РПЛ усложняет жизнь
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что неопределенность по лимиту на легионеров в предстоящих сезонах Российской премьер-лиги (РПЛ) усложняет планирование трансферных кампаний для клубов.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
"Понимания по лимиту нет. Нужна какая-то определенность - либо так, либо так. Скоро трансферная кампания, нам надо планировать, надо понимать, в какую сторону работать. Это усложняет жизнь, влияет на нашу коммерческую эффективность. Оптимальный срок - за год знать, чтобы изменения были не резкими, а плавными. Это пожелание, но вы помните, что лет 10 назад лимит радикально менялся за неделю", - заявил Пивоваров.
В среду "Динамо" в гостях уступило "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. По сумме результатов двух встреч "бело-голубые" вышли в финал, где сыграют с "Краснодаром". Первый матч пройдет в Москве в апреле.