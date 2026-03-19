США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР - РИА Новости, 19.03.2026
03:59 19.03.2026
США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР
США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР - РИА Новости, 19.03.2026
США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР
Армия США готовит тендер на закупку специальных боеприпасов и вооружений, включая продукцию нестандартных для НАТО калибров, зачастую выпускаемых в странах... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:59:00+03:00
2026-03-19T03:59:00+03:00
сша
ссср
восточная европа
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, ссср, восточная европа, нато, министерство обороны сша
В мире, США, СССР, Восточная Европа, НАТО, Министерство обороны США
США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР

РИА Новости: США готовят закупки боеприпасов, выпускаемых в странах бывшего СССР

© REUTERS / Alexander DragoЛоготип Пентагона
Логотип Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Alexander Drago
Логотип Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Армия США готовит тендер на закупку специальных боеприпасов и вооружений, включая продукцию нестандартных для НАТО калибров, зачастую выпускаемых в странах бывшего СССР и Восточной Европы, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив правительственные документы США.
"Речь идет о боеприпасах и минометных системах, которые не проходили сертификацию или классификацию для применения в армии США и предназначены для неамериканских образцов вооружений", — говорится в документации. В материалах уточняется, что такие закупки могут включать широкий спектр продукции — от минометных боеприпасов до реактивных гранат и других типов вооружений.
Как следует из документов, подобная продукция часто производится в странах бывшего СССР и Восточной Европы и востребована для оружейных систем, находящихся на вооружении иностранных партнеров и союзников США.
Закупки планируется осуществлять в рамках программы SAWS в интересах не только Пентагона, но и других ведомств США, а также иностранных государств и международных организаций, включая поставки по линии военного сотрудничества.
Контракты предполагается заключать с несколькими подрядчиками в формате долгосрочных рамочных соглашений с поставками по мере необходимости. Отбор будет проводиться по принципу наивысшего технического соответствия, при котором ключевым критерием станет подтвержденный опыт и возможности поставщика, после чего компании будут конкурировать за отдельные заказы.
Документ носит предварительный характер: армия США собирает отзывы и предложения от отрасли до 8 апреля, после чего ожидается публикация окончательной версии тендера. Отмечается, что условия закупки могут быть скорректированы с учетом полученных комментариев.
