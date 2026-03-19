https://ria.ru/20260319/pasterellez-2081682173.html
В Новосибирской области локализовали распространение пастереллеза - РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:28:00+03:00
новосибирская область
здоровье - общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d82928a1d25463c358f38246957f737e.jpg
https://ria.ru/20260318/pasterellez-2081537116.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a06e49bfda6caf37f7c08d3462d6aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нешумов: в Новосибирской области локализовали распространение пастереллеза
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Распространение пастереллеза в Новосибирской области локализовано, новых очагов не выявляют уже 14 дней, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Хорошая новость, что 14 уже дней нет никаких новых очагов пастереллеза... и мы можем говорить о том, что распространение заболевания локализовано, и при окончании всех противоэпизоотических мероприятий у нас позитивный прогноз, что на какое-то время еще останется необходимый карантин, и заболевание будет на территории региона побеждено", - сообщил Нешумов.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.