Паралимпийцам хотелось бы иметь тренировочный центр, заявила тренер Громова
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что участникам зимней... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T18:57:00+03:00
Громова: паралимпийцам хотелось бы иметь тренировочный центр
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что участникам зимней Паралимпиады 2026 года хотелось бы иметь тренировочный центр, чтобы делиться опытом с другими атлетами.
В четверг Путин
встретился в Кремле с российскими участниками Паралимпиады в Италии
и наградил их орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
"Организации действительно провели большую профессиональную работу по возвращению нас на Паралимпийские игры и дали нам веру в наше будущее, что мы можем на следующих Играх уже участвовать всей командой. Поэтому я думаю, что сейчас, смотря на наши успехи, спортсмены и тренеры готовы делиться своими знаниями, своим опытом с начинающими спортсменами и тренерами на местах. И нам бы очень хотелось иметь свой центр, который соответствует всем возможностям тренировок, потому что есть огромные трудности с тренировками именно спортсменов на колясках у нас в стране, к сожалению", - заявила Громова
"Мы готовы взять на себя все возможности, донести до регионов, до спортсменов, до инвалидов, до тренеров то, как можно работать. Поделиться своим опытом и проводить семинары. Это очень сейчас важно, очень актуально. У нас очень много детей, которых мы привлекаем. Я думаю, мы будем безумно счастливы, если у нас будет такой центр - с лыжной трубой обязательно. Спасибо большое", - добавила тренер.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России
приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.