18:44 19.03.2026
Россияне показали достойный результат на Паралимпиаде, заявила Багиян
Россияне показали достойный результат на Паралимпиаде, заявила Багиян
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года лыжница Анастасия Багиян заявила, что российские паралимпийцы показали в Италии достойный результат, несмотря на то, что для многих это были первые в карьере Игры.
В четверг прошла встреча президента РФ Владимира Путина с российскими паралимпийцами.
"Эмоции от Паралимпийских игр до сих пор невероятные, они переполняют. Эти Игры были непростыми, многие из нас впервые принимали в них участие, но мы справились, показали достойный результат. Благодаря поддержке Минспорта, Паралимпийского комитета России и наших федераций нам создали хорошие условия для подготовки, мы смогли выйти на старт на пике формы", - заявила Багиян.
Спортсменка отметила, что СМИ и после окончания Паралимпиады "оказывают большое внимание ее участникам" и что поручение президента РФ больше освещать адаптивный спорт выполняется.
"Многие россияне смогут узнать о достижениях спортсменов-паралимпийцев, вдохновиться нашими победами и начать заниматься спортом, особенно те, кто имеют ограничения по здоровью. В нашей стране создаются все условия для этого", - подчеркнула лыжница.
Багиян 24 года. На Играх в Италии она вместе с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным завоевала золото в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км.
