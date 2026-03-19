Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ
2026-03-19T16:48:00+03:00
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ
Ariana news: Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, достигнутое накануне по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр при посредничестве Саудовской Аравии, Катара и Турции, сообщает Telegram-канал
Ariana news со ссылкой на власти восточной афганской провинции Кунар.
По словам местных чиновников, пакистанские военные выпустили более 70 артиллерийских снарядов по различным районам провинции.
"Тридцать пять снарядов поразили районы Дукалам, Барикот и Цонгалай в уезде Нарай. Еще 37 снарядов разорвались в некоторых районах уезда Манугай", - приводит канал слова представителя департамента информации Кунара Зия Ур-Рахмана Спингара.
По словам Спингара, о жертвах с мест пока не сообщалось. "Тем не менее в четверг утром обстрел уезда Нарай продолжался, и некоторые снаряды разрывались близ домов мирных жителей", - уточнил он. Чиновник призвал местных жителей сохранять бдительность и искать убежища в более безопасных районах.
Ariana news отмечает, что обстрел совпал с первым днем праздника разговения Ид аль-Фитр, одного из самых значимых праздников в мусульманском мире.