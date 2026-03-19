Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ

"Тридцать пять снарядов поразили районы Дукалам, Барикот и Цонгалай в уезде Нарай. Еще 37 снарядов разорвались в некоторых районах уезда Манугай", - приводит канал слова представителя департамента информации Кунара Зия Ур-Рахмана Спингара.

По словам Спингара, о жертвах с мест пока не сообщалось. "Тем не менее в четверг утром обстрел уезда Нарай продолжался, и некоторые снаряды разрывались близ домов мирных жителей", - уточнил он. Чиновник призвал местных жителей сохранять бдительность и искать убежища в более безопасных районах.