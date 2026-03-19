Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
16:48 19.03.2026
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, достигнутое накануне по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр при посредничестве Саудовской Аравии,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:48:00+03:00
2026-03-19T16:48:00+03:00
пакистан
афганистан
саудовская аравия
в мире, пакистан, афганистан, саудовская аравия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, пишут СМИ

Ariana news: Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном

Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пакистан нарушил перемирие с Афганистаном, достигнутое накануне по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр при посредничестве Саудовской Аравии, Катара и Турции, сообщает Telegram-канал Ariana news со ссылкой на власти восточной афганской провинции Кунар.
По словам местных чиновников, пакистанские военные выпустили более 70 артиллерийских снарядов по различным районам провинции.
"Тридцать пять снарядов поразили районы Дукалам, Барикот и Цонгалай в уезде Нарай. Еще 37 снарядов разорвались в некоторых районах уезда Манугай", - приводит канал слова представителя департамента информации Кунара Зия Ур-Рахмана Спингара.
По словам Спингара, о жертвах с мест пока не сообщалось. "Тем не менее в четверг утром обстрел уезда Нарай продолжался, и некоторые снаряды разрывались близ домов мирных жителей", - уточнил он. Чиновник призвал местных жителей сохранять бдительность и искать убежища в более безопасных районах.
Ariana news отмечает, что обстрел совпал с первым днем праздника разговения Ид аль-Фитр, одного из самых значимых праздников в мусульманском мире.
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
17 марта, 04:49
 
В миреПакистанАфганистанСаудовская АравияВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
