Овчинский: дом по реновации появится на юге Москвы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дом по программе реновации возведут в Даниловском районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что выдан градостроительный план земельного участка для объекта на Павловской улице.

"На территории площадью 1,37 гектара возведут жилой дом. Его предельная площадь составит 48 тысяч квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о включении в программу реновации пяти площадок.