Россиянам назвали главную ошибку при открытии вклада

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Открывая вклад, граждане часто не вникают в детальную информацию о нем, доверяя рекламе. Это и есть основная ошибка, из-за которой происходит потеря дохода, рассказал агентству “Прайм” эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
“Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь "якорем" (маркетинговым крючком), но не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека”, — отметил он.
На деле высокая ставка часто предназначена только для "новых денег" или "новых клиентов", а заманчивый процент действует первые пару месяцев. Условия вклада могут быть невыполнимыми — например, большие обороты по карте. Или требовать подключения к платным сервисам, которые съедают прибыль.
Поэтому изучению текста договора следует уделить особое внимание, особенно изложенным мелким шрифтом пунктам. Может оказаться так, что выгодна на практике окажется не такой значимой, а то и обернется потерей средств, заключил Елин.
