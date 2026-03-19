Россиянам назвали главную ошибку при открытии вклада

“Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь "якорем" (маркетинговым крючком), но не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека”, — отметил он.

На деле высокая ставка часто предназначена только для "новых денег" или "новых клиентов", а заманчивый процент действует первые пару месяцев. Условия вклада могут быть невыполнимыми — например, большие обороты по карте. Или требовать подключения к платным сервисам, которые съедают прибыль.