В ММДМ покажут новую программу оркестра "Русская Филармония"

МОСКВА, 19 мар - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония". Премьера проекта оркестра "Русская Филармония" "Мечта сбывается" состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки 27 марта.

В новую программу продюсер оркестра Гаянэ Шиладжян включила песни Юрия Антонова, Игоря Крутого, Игоря Николаева, Раймонда Паулса. В нее вошли более 30 композиций, среди которых – "Я люблю тебя до слез", "На сиреневой Луне", "Еще не вечер", "Мечта сбывается!".

На концерте выступят солисты Аскер Бербеков, Эдвард Хачарян, Марианна Савон, Юлия Чуракова и Наталия Быстрова. Отмечается, что специально для этого события были созданы оригинальные аранжировки для большого симфонического оркестра, ритм-секции и вокальной группы.