В Новосибирске и Иркутске задержали пособников аферистов
Более 1,5 тысячи сим-карт, сим-боксы, банковские карты, телефоны и ноутбуки изъяли у четверых подозреваемых пособников аферистов в Новосибирске и Иркутске,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T11:13:00+03:00
ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысячи сим-карт, сим-боксы, банковские карты, телефоны и ноутбуки изъяли у четверых подозреваемых пособников аферистов в Новосибирске и Иркутске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
мои коллеги изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты. Задержаны четверо подозреваемых", - написала Волк
Она отметила, что речь идет о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным россиян для хищения денег. По указанию анонимных кураторов молодые люди размещали сим-боксы в арендованных офисах в Новосибирске и Иркутске, а затем обеспечивали их бесперебойную работу. Это оборудование позволяло аферистам из-за рубежа использовать номера российских операторов связи для звонков гражданам России
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.3 УК РФ - нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшее тяжелые последствия.