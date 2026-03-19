В Новосибирске и Иркутске задержали пособников аферистов

ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысячи сим-карт, сим-боксы, банковские карты, телефоны и ноутбуки изъяли у четверых подозреваемых пособников аферистов в Новосибирске и Иркутске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.