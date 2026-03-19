На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новый материал для очистки питьевой воды от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности создали ученые Новый материал для очистки питьевой воды от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности создали ученые КБГУ в составе научного коллектива. В отличие от других мембран, разработка подходит для многократного использования, поскольку может быть быстро и дешево очищена с помощью обработки паром. Результаты представлены в Polymers.

Из-за образования бактериальных пленок и налипания микроорганизмов на мембраны фильтры для очистки воды со временем теряют эффективность. Самый простой, дешевый и экологически безопасный способ борьбы с таким загрязнением поверхностей — это стерилизация паром. Но существующие мембраны так обрабатывать нельзя, объяснили в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ).

"В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Поэтому их дорогостоящие элементы используются один раз или подвергаются обработке агрессивными химическими веществами", — рассказал ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.

Ученые КБГУ совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) разработали новый материал, который может выдерживать более 300 часов обработки паром и многократно использоваться в системах очистки воды. Новая мембрана на основе полифениленсульфона (ПФСФ) эффективно "задерживает" не только вирусы и бактерии, но и продукты их жизнедеятельности, подчеркнул Борисов.

"Разрабатываемая нами технология нужна в регионах, где существует дефицит чистой воды. Механизм ультрафильтрации с помощью новой мембраны предполагает небольшие затраты на создания давления в системе (от одного до трех бар). Такая технология особенно эффективна в регионах, где нет крупных промышленных очистных сооружений", — объяснил ученый.

Специалисты КБГУ и ИНХС РАН также создали методику синтеза мембран из ПФСФ, которые предназначены для эффективной фильтрации больших объемов воды.

Коллектив исследователей планирует точно установить срок службы изделий с новой мембраной в ходе длительной многоцикловой фильтрации воды.