На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды - РИА Новости, 19.03.2026
09:00 19.03.2026
На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды
На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды - РИА Новости, 19.03.2026
На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды
Новый материал для очистки питьевой воды от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности создали ученые КБГУ в составе научного коллектива. В отличие от... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T09:00:00+03:00
2026-03-19T09:00:00+03:00
наука
наука
наука, университетская наука, россия, российская академия наук, вода, российские инновации, качество жизни, кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова, кабардино-балкарская республика (кбр)
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российская академия наук, Вода, Российские инновации, Качество жизни, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
На Кавказе создали новый материал для очистки питьевой воды

Ученые КБГУ создали многоразовый материал для очистки воды от бактерий и вирусов

© Фото : пресс-служба КБГУОбразец нового материала для фильтрования воды
Образец нового материала для фильтрования воды - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новый материал для очистки питьевой воды от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности создали ученые КБГУ в составе научного коллектива. В отличие от других мембран, разработка подходит для многократного использования, поскольку может быть быстро и дешево очищена с помощью обработки паром. Результаты представлены в Polymers.
Из-за образования бактериальных пленок и налипания микроорганизмов на мембраны фильтры для очистки воды со временем теряют эффективность. Самый простой, дешевый и экологически безопасный способ борьбы с таким загрязнением поверхностей — это стерилизация паром. Но существующие мембраны так обрабатывать нельзя, объяснили в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ).
Стакан с питьевой водой в лесу - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В России запатентован простой способ получения питьевой воды
29 июля 2025, 09:00
"В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Поэтому их дорогостоящие элементы используются один раз или подвергаются обработке агрессивными химическими веществами", — рассказал ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.
Ученые КБГУ совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) разработали новый материал, который может выдерживать более 300 часов обработки паром и многократно использоваться в системах очистки воды. Новая мембрана на основе полифениленсульфона (ПФСФ) эффективно "задерживает" не только вирусы и бактерии, но и продукты их жизнедеятельности, подчеркнул Борисов.
© Фото : пресс-служба КБГУВедущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов
Ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : пресс-служба КБГУ
Ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов
"Разрабатываемая нами технология нужна в регионах, где существует дефицит чистой воды. Механизм ультрафильтрации с помощью новой мембраны предполагает небольшие затраты на создания давления в системе (от одного до трех бар). Такая технология особенно эффективна в регионах, где нет крупных промышленных очистных сооружений", — объяснил ученый.
Специалисты КБГУ и ИНХС РАН также создали методику синтеза мембран из ПФСФ, которые предназначены для эффективной фильтрации больших объемов воды.
Молекулы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В России создали материал для "простого" получения топлива из воды
2 марта, 09:00
Коллектив исследователей планирует точно установить срок службы изделий с новой мембраной в ходе длительной многоцикловой фильтрации воды.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (Проект №25-19-68075).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияРоссийская академия наукВодаРоссийские инновацииКачество жизниКабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. БербековаКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
