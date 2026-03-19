Нацбанк Украины прогнозирует рост инфляции в стране

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины прогнозирует рост инфляции в стране из-за подорожания нефтепродуктов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"Война на Ближнем Востоке привела к существенному подорожанию нефтепродуктов и газа, что уже сказывается на внутренних ценах на Украине. Как следствие, траектория инфляции в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет несколько выше, чем предполагалось январским прогнозом НБУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
В Киеве начали появляться очереди на заправках
3 марта, 22:25
В нацбанке отметили, что в феврале отмечено незначительное увеличение инфляции до 7,6% в годовом измерении.
Эксперт и основатель украинской логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин ранее заявил, что резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока.
Рынки продолжают реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс". В четверг стоимость одного барреля марки Brent превышала 119 долларов.
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
22 февраля, 05:17